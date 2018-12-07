Kanal 2 поддерживает восстановительное лечение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

Авторы программы просят протянуть руку помощи детям, которые получили травму при рождении, имеют тяжелое заболевание или пережили инсульт, в результате чего потеряли способность ходить.

Шагающий робот, на который собирают деньги, будет обслуживать в день от четырех до шести детей. Это приспособление – одно из средств современной физиотерапии.

Робот стоит около 500 000 евро, в его покупку вносят вклад Клиника Тартуского университета и Детский фонд Клиники.

Передача «Рождественское тепло» выходит в пятницу, 21 декабря, в 20.00.

Телефонные номера для пожертвований работают до 1 января:

900 5025 - 5€,

900 5100 - 10,