Пт, 7.12.2018
  • Здоровье
  • Kanal 2 поддерживает восстановительное лечение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

Kanal 2 поддерживает восстановительное лечение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Шагающий робот.

ФОТО: Tairo Lutter/ Virumaa Teataja.

Традиционная благотворительная передача «Рождественское тепло» на Kanal 2 в сотрудничестве с Детским фондом Клиники Тартуского университета собирает пожертвования для приобретения шагающего робота, который необходим детям с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, пишет Tervis.

Авторы программы просят протянуть руку помощи детям, которые получили травму при рождении, имеют тяжелое заболевание или пережили инсульт, в результате чего потеряли способность ходить.

Шагающий робот, на который собирают деньги, будет обслуживать в день от четырех до шести детей. Это приспособление – одно из средств современной физиотерапии.

Робот стоит около 500 000 евро, в его покупку вносят вклад Клиника Тартуского университета и Детский фонд Клиники.

Передача «Рождественское тепло» выходит в пятницу, 21 декабря, в 20.00.

Телефонные номера для пожертвований работают до 1 января:

900 5025 - 5€,

900 5100 - 10,

900 5500 - 50€.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ