Kanal 2 поддерживает восстановительное лечение детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

Традиционная благотворительная передача «Рождественское тепло» на Kanal 2 в сотрудничестве с Детским фондом Клиники Тартуского университета собирает пожертвования для приобретения шагающего робота, который необходим детям с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, пишет Tervis.
Авторы программы просят протянуть руку помощи детям, которые получили травму при рождении, имеют тяжелое заболевание или пережили инсульт, в результате чего потеряли способность ходить.
Шагающий робот, на который собирают деньги, будет обслуживать в день от четырех до шести детей. Это приспособление – одно из средств современной физиотерапии.
Робот стоит около 500 000 евро, в его покупку вносят вклад Клиника Тартуского университета и Детский фонд Клиники.
Передача «Рождественское тепло» выходит в пятницу, 21 декабря, в 20.00.
Телефонные номера для пожертвований работают до 1 января:
900 5025 - 5€,
900 5100 - 10,
900 5500 - 50€.