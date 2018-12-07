Недостаток витамина D может стать причиной развития шизофрении

Институт мозга Университета Квинсленда в сотрудничестве с Орхусским университетом провели соответствующее исследование, проанализировав медицинские данные 2602 человек. У людей был диагноз "шизофрения" и разный уровень витамина D в крови во младенчестве. Оказалось, нехватка витамина D в детстве наблюдалась у 44% человек. И во взрослом возрасте это однозначно повышало риск шизофрении.

Общий анализ говорит, что из-за колебаний в концентрации витамина D может развиваться до 8% случаев шизофрении. Теперь ведутся разговоры о том, возможно ли предотвратить развитие недуга, вводя беременным женщинам витамин D. Кстати, ранее уже выявлялась генетическая связь между шизофренией и аутизмом, а также между аутизмом и перинатальным дефицитом витамина D.