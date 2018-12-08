Ученые объяснили важность регулярных занятий спортом

В центре внимания ученых Юго-западного университета Техаса оказались две мозговые сети, которые входят в состав меланокортиновой системы. Они есть и у людей, и у мышей. Одна из сетей - POMC - связана со сниженным аппетитом, пониженным уровнем сахара в крови и более активным сжиганием калорий. Другая сеть - NPY/AgRP - делает человека более голодным и тормозит обмен веществ.

Ученые проследили за активностью данных сетей у грызунов. При этом животные занимались физической активностью (тренировались) в рамках трех режимов: от 0 до 1 дня, 5 дней и 10 дней. Единичный случай повышения физической активности (три 20-минутных забега на беговой дорожке) активизировал POMC и тормозил NPY/AgRP. В итоге животные начинали меньше есть в течение шести часов, а скорость сжигания калорий повышалась.