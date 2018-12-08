Ученые открыли новое редкое заболевание

Было установлено, что за развитие новой болезни ответствен единственный ген, расположенный на 21-й хромосоме. Человек, страдающий комбинированным иммунодефицитом, подвержен заболеваемости различными инфекциями, отмечают ученые.

Открытию комбинированного иммунодефицита поспособствовало изучение истории болезни 36-летнего жителя Канады, с детства страдавшего от вирусных и грибковых инфекций, пневномий и синуситов. Когда ученые заинтересовались его генетикой и выполнили анализ, они обнаружили ген ICOSLG, расположенный на 21-й хромосоме. Этот ген оказался «включателем» болезни, ослабляющей иммунную систему.

По словам исследователей, открытый у канадца ген ICOSLG оказался тем же самым, что был обнаружен у мальчика по имени Дэвид Веттер, прозванного «мальчиком из пузыря» и ставшего в конце 1970-х годов необъяснимой загадкой для медиков. Дэвид страдал от неизвестного заболевания, лишившего его иммунитета, и до 12 лет жил в стерильном пластиковом боксе, но затем все же умер.