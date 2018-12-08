Жителей дома в Москве призвали не сдавать квартиры родителям онкобольных детей, потому что рак "заразен"

В подъезде одного из домов в Москве собирают подписи против сдачи квартир родителям онкобольных детей, так как рак -"заразное инфекционное заболевание". Копию объявления предоставила порталу "Такие дела" координатор благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталья Машкова.
"Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы. Рак - это заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов. В кв. (вымарано) приезжают раковые больные с разных областей. Каждый болеет своим видом рака. У нас рассадник инфекции. А когда инфекция на инфекцию - это страшно. Лифты - закрытые помещения, в них все скапливается. Мы все время контактируем с раковыми больными с разными инфекциями. Кто не хочет этого - распишитесь у консьержки. Пусть эту квартиру сдают другим людям", - цитирует объявление Newsru.com.
По словам Машковой, сбор подписей начала старшая по подъезду. Где именно находится дом, собеседница издания не уточнила. По ее словам, квартиры там снимают родители, привозящие детей на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева на улице Саморы Машела (Юго-Западный округ Москвы).
Машкова добавила, что автор объявления рассказывает жильцам подъезда про "157 заразных вирусов" и уже обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. "Аргументы их железобетонные: ведь болеют дети! Маленькие! Значит, передается вирусом", - рассказала координатор фонда.