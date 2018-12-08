Жителей дома в Москве призвали не сдавать квартиры родителям онкобольных детей, потому что рак "заразен"

"Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы. Рак - это заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов. В кв. (вымарано) приезжают раковые больные с разных областей. Каждый болеет своим видом рака. У нас рассадник инфекции. А когда инфекция на инфекцию - это страшно. Лифты - закрытые помещения, в них все скапливается. Мы все время контактируем с раковыми больными с разными инфекциями. Кто не хочет этого - распишитесь у консьержки. Пусть эту квартиру сдают другим людям", - цитирует объявление Newsru.com.