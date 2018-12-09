На гала-вечере Colonna на благотворительность собрали рекордные 64 000 евро

Состоявшийся в концертном зале «Эстония» традиционный гала-вечер в этот раз стал частью проходящей до конца декабря кампании Благотворительного фонда Colonna и Родильного отделения Центральной больницы «Aita päästa elu!» («Помоги спасти жизнь!»), целью которой является сбор средств на приобретение стабилизационного стола LifeStart для преждевременно рожденных детей. Снабженный реанимационным оборудованием стабилизационный стол позволяет отложить отсечение пуповины. При отложенном отсечении пуповины младенец продолжает получать из плаценты богатую кислородом кровь, что способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы.

Крупнейшими благотворителями частными лицами на гала-вечере стали учредитель и исполнительный директор Colonna Роберто Де Сильвестри, а также соучредитель компании Андреа Агостиноне.

Учредитель и исполнительный директор Colonna Роберто Де Сильвестри: «Хотя основная деятельность Colonna связана с долгосрочными бизнес-инвестициями, мы стремимся смотреть в будущее – в том числе посредством благотворительных инициатив. При помощи неравнодушных людей с 2013 года в помощь новорожденным и недоношенным детям было собрано более 120 000 евро. Цель учрежденного осенью этого года Благотворительного фонда Colonna – оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней. Помимо помощи новорожденным, мы планируем запустить благотворительные проекты для поддержки здоровья детей, их образования и занятий спортом. Я благодарю всех наших друзей в Эстонии и других странах Европы, которые приняли участие в гала-вечере и внесли свой значительный вклад. Также я благодарю всех отзывчивых людей, которые помогают реализовать нашу благотворительную миссию – сегодня и в будущем».

Стабилизационный стол для преждевременно рожденных детей планируется приобрести и передать Родильному отделению Центральной больницы в самом начале 2019 года, чтобы самые маленькие граждане мира смогли, как можно быстрее начать получать более эффективную помощь.

Доктор Пилле Андрессон, заведующая Родильного отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы: «Мы очень благодарны за то, что при помощи благотворителей в Эстонии окажется первый такой стабилизационный стол. Это очень важный инструмент для наших акушерок и врачей, который позволит еще лучше помогать самым слабым».

Благотворительная кампания «Aita päästa elu!» («Помоги спасти жизнь!») продлится до конца декабря. Сумма, оставшаяся после приобретения стабилизационного стола, будет направлена в поддержку следующих благотворительных проектов Благотворительного фонда Colonna.

Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 120 000 евро, которые были переданы Родильному отделению Восточно-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувез, электроэнцефалограф (прибор для измерения мозговой активности) и оборудование для измерения напряжения кислорода в тканях мозга, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.