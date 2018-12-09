Ученый предупреждает: эти продукты нельзя сочетать с лекарствами!

Некоторые продукты и напитки могут снизить действие лекарства или способствовать возникновению побочных эффектов. Лекарства, в свою очередь, могут повлиять на то, как организм усвоит пищу. Все подобные изменения вредны. Их называют взаимодействием лекарств и пищевых продуктов. Ниже специалист рассказывает о влиянии определенных продуктов на усвоение медикаментов.

Молочные продукты и кальций

Молочные продукты ценятся как источник кальция и белка, но именно кальций может затормозить усвоение медикаментов. Это касается, например, тетрациклина и хинолонов. Есть данные, что такое свойство имеют и пищевые добавки, содержащие магний, цинк, железо, селен и йод. Поэтому специалисты советуют пить лекарство за два часа до или через шесть часов после того, как вы съели богатую кальцием пищу. Нужно отметить, что кальций влияет не на все антибиотики.

Богатые белком продукты

Часто диеты основаны на богатой белком и бедной углеводами пище, поскольку она дает чувство сытости на долгие часы. Подобное меню повышает кислотность в желудке. Некоторые лекарства в такой среде могут быстрее всасываться, что усиливает их действие и возможные побочные эффекты.

Так, например, употребление лекарства от повышенного давления «Пропранолол» вместе с богатой белком пищей усиливает его всасываемость в два раза. В то же время, белок блокирует действие лекарства от болезни Паркинсона «Леводопа».

Витамин К

Часто можно услышать, что жители нашей страны не едят достаточно зелени, которая содержит много витамина К.

Специалист утверждает, что от чрезмерного употребления этого витамина должны воздержаться те люди, которые принимают «Варфарин» («Мареван»). Это антикоагулянт, он уменьшает свертываемость крови и используется преимущественно для предотвращения тромбоза. Употребление витамина К в большом количестве может препятствовать действию лекарства и даже стать причиной серьезных проблем со здоровьем. В то же время, например, клюквенный сок усиливает действие «Варфарина».

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