Ученые: вред белого хлеба преувеличен

Израильские специалисты осуществили эксперимент, в ходе которого 40 человек употребляли как хлеб из белой муки, так и хлеб, приготовленный на специальной закваске. Итоги испытаний оказались следующими. Обе разновидности хлеба, как смогли удостовериться специалисты, способствовали росту уровня сахара в крови людей. Однако существенной разницы между воздействием «вредного» белого хлеба и хлеба на закваске (предположительно, более полезного), выявлено не было.

Предварительно проходившие исследования, авторы которых изучали воздействие хлеба на организм, показали, что уровень сахара в крови увеличивается после поедания белого хлеба только у части людей. У многих такой же рост уровня сахара происходит после употребления цельнозернового хлеба. Ученые полагают, что реакция организма на хлеб зависит от состава кишечного микробиома.