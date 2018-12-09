Ученые: вред белого хлеба преувеличен

Многие люди, которые внимательно следят за своим здоровьем и фигурой, отказываются от белого хлеба, так как считают его вредным. Но действительно ли белый хлеб – самый вредный? Согласно данным, полученным учеными из Института Вейцмана, вред белого хлеба для здоровья человека слишком преувеличен, пишет «Медикфорум».
Израильские специалисты осуществили эксперимент, в ходе которого 40 человек употребляли как хлеб из белой муки, так и хлеб, приготовленный на специальной закваске. Итоги испытаний оказались следующими. Обе разновидности хлеба, как смогли удостовериться специалисты, способствовали росту уровня сахара в крови людей. Однако существенной разницы между воздействием «вредного» белого хлеба и хлеба на закваске (предположительно, более полезного), выявлено не было.
Предварительно проходившие исследования, авторы которых изучали воздействие хлеба на организм, показали, что уровень сахара в крови увеличивается после поедания белого хлеба только у части людей. У многих такой же рост уровня сахара происходит после употребления цельнозернового хлеба. Ученые полагают, что реакция организма на хлеб зависит от состава кишечного микробиома.
Белый хлеб является источником углеводов, которые необходимы организму наряду с другими питательными веществами. Кусок качественного белого хлеба в день нельзя считать вредным, отмечают исследователи. В то же время, по словам специалистов, при наличии ожирения потребление белого хлеба должно быть более ограниченным. В целом, считают они, лучше не употреблять ежедневно один и тот же хлеб – для развития полезных бактерий в кишечнике полезно разнообразие питательных компонентов.