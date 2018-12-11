Пациент из Латвии: "Мне даже не сказали, что у меня рак..."

Говорят, что оптимисты дольше живут: они сопротивляются болезни и не сдаются ни при каких обстоятельствах. Вот только одна реальная история из жизни.



В этом году, в ноябре, когда проходил месяц мужского здоровья Movember, в Латвии впервые нашелся мужчина, отважившийся рассказать историю своей болезни откровенно и публично.



ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Жителю Вентспилса Висвалдису Бергманису 73 года, и поделиться историей своей болезни он решил в надежде, что его жизненный опыт поможет другим. Ведь в Латвии с диагнозом рак простаты живут около 8 тысяч мужчин, и каждый год этот диагноз обрушивается еще на 1000-1200 латвийцев.



Сколько всего латвийских мужчин живут с таким заболеванием, не подозревая о диагнозе, и представить трудно:

большинство обращаются к врачам, когда что-то всерьез заболит. А рак предстательной железы на ранних стадиях, увы, может и не иметь выраженной симптоматики.

"В 2006 году у меня сильно болела спина, и я все время говорил об этом с семейным врачом, который наконец направил меня на анализы PSA. Если нормальный показатель анализа составляет 4 единицы, то у меня было 200, что превышало норму в 50 раз", - рассказал Висвалдис Бергманис.



Семейный врач направил пациента к урологу, который посоветовал не беспокоиться, сказал, что ничего страшного, но надо на три дня остаться в больнице.

"К сожалению, никто мне не сказал, что это может быть рак простаты, поэтому я ушел, а не остался в стационаре", - вспоминает Бергманис.

Прошли годы. Весной 2010-го, когда он столкнулся с затруднениями при мочеиспускании, ему вновь сделали анализ PSA, и показатель был уже 585, то есть теперь норма была превышена аж в 146 раз.



"Семейный врач направил меня в Кулдигу к урологу, там моментально сделали биопсию, и через два дня я уже знал, что у меня рак простаты, который обнаружили уже на 3-й стадии. Это был удар, ведь все мы знаем, что это за болезнь...", - говорит он.

Бергманис рассказал, что после того, как биопсия подтвердила диагноз, лечение проводили в Восточной больнице с помощью гормональной терапии, и к 2013 году показатели анализа PSA удалось снизить.



Но, к сожалению, полностью рак не отступил. Хоть и лечили его разными методами, в том числе пришлось пройти 37 сеансов лучевой терапии со всеми сопутствующими ей неприятностями - плохим самочувствием, тошнотой, отвратительным настроением и упадком сил.



К 2017 году стало хуже, в трех местах появились метастазы.

Прежние лекарства уже не помогали, пациенту назначили другой препарат, увы, государство его не оплачивало, а стоило лекарство дорого - 4500 евро в месяц.

