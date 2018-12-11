Названы продукты, которые избавят от жира на животе

Так, употребление 10 граммов растворимой клетчатки способно снизить уровень висцерального жира на 3,7 процента за пять лет. Отмечается, что растворимая клетчатка содержится в овсяных отрубях, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе и некоторых фруктах и овощах. Благодаря цельным зернам человек испытывает чувство насыщения, следовательно, легче контролирует аппетит.

Потребление мононенасыщенных жиров (присутствуют в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов) приводит к снижению процента жира в области живота. Следует избегать насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, мясе и птице.

Помимо этого, исследователи рекомендовали уменьшить размер порций. По результатам опытов прошлых лет они пришли к выводу, что наибольшее влияние на жир в животе оказывает диета с пониженной калорийностью. Однако при борьбе с висцеральным жиром стоит также уделять время физическим упражнениям.