Ученые рассказали, кому прививка от гриппа может спасти жизнь

По итогам 12 лет наблюдений был сделан вывод: если за это время человек прививался, но реже раза в год, у него риск ранней смерти по любой причине снижался на 13%, а риск смерти от кардиологических отклонений - на 8%. Если прививка делалась более одного раза, риск преждевременной смерти снижался на 18%. А вот для людей, прививающихся ежегодно, риск ранней смерти по любой причине падал на 19%. Притом, наиболее выраженный эффект проявлялся, если прививку делали в начале сезона гриппа (в сентябре-октябре).