В Эстонии родился первый ребенок с помощью PGS

В начале декабря в Центре лечения бесплодия Пельгулиннской женской клиники в сотрудничестве врачей, эмбрионологов лаборатории BioExim и специалистов лаборатории прецизионной медицины Центра развития технологий здравоохранения на свет появился первый ребенок, хромосомы которого были исследованы в Эстонии после оплодотворения яйцеклетки и до внедрения в матку.
Согласно исследованиям, до половины экстракорпорально оплодотворяемых эмбрионов имеют хромосомные аномалии, из-за чего беременность не возникает или же прерывается. В Эстонии ежегодно проводится более 2800 процедур экстракорпорального оплодотворения, однако детей после этого рождается только 500. Преимплантационная генетическая диагностика (английская аббревиатура PGS или PGT-A) - это диагностика генетических заболеваний у эмбриона человека перед имплантацией в слизистую оболочку матки, то есть до начала беременности, это современная возможность избежать селективного прерывания беременности и сделать вероятность рождения ребенка без диагностируемого генетического заболевания достаточно высоким. Таким образом, PGS является дополнительной процедурой к вспомогательным репродуктивным технологиям и требует экстракорпорального оплодотворения.
Как отметила руководитель Центра лечения бесплодия доктор Катрин Каск, родившийся в начале декабря ребенок открывает новую главу в лечении бесплодия в Эстонии, когда искусственное оплодотворение станет еще более продуктивным.