В Эстонии родился первый ребенок с помощью PGS

Согласно исследованиям, до половины экстракорпорально оплодотворяемых эмбрионов имеют хромосомные аномалии, из-за чего беременность не возникает или же прерывается. В Эстонии ежегодно проводится более 2800 процедур экстракорпорального оплодотворения, однако детей после этого рождается только 500. Преимплантационная генетическая диагностика (английская аббревиатура PGS или PGT-A) - это диагностика генетических заболеваний у эмбриона человека перед имплантацией в слизистую оболочку матки, то есть до начала беременности, это современная возможность избежать селективного прерывания беременности и сделать вероятность рождения ребенка без диагностируемого генетического заболевания достаточно высоким. Таким образом, PGS является дополнительной процедурой к вспомогательным репродуктивным технологиям и требует экстракорпорального оплодотворения.