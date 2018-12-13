Расстроенная женщина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jochen Schoenfeld/PhanterMedia/Scanpix

Если и есть предел для человеческой памяти, то мы за всю свою жизнь даже не приближаемся к нему.

Психологи и нейробиологи подтверждают, что существует определенный объем информации, который мы способны хранить в памяти, однако нет никакого повода опасаться, что в один момент этот объем будет исчерпан, и свободного места для новой информации в памяти не останется.

«Это все прекрасно, но почему тогда я постоянно о чем-то забываю?» - спросите вы.

Ответ ученых вас может удивить: скорее всего, они скажут, что дело не в запоминании, а в том, что вы, вероятно, не умеете вовремя расставаться с достаточным количеством ненужной информации.

Запомнить или забыть?

Начнем с самого начала. Есть три фазы «запоминания»: усвоение информации, ее хранение и воспоминание.