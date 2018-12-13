Врачи предупреждают: излишек сна может убить

Люди, спящие более восьми часов, находятся в группе повышенного риска болезней сердца, сосудов и даже смерти. Как отмечает Xinhua, был проведен анализ состояния здоровья 116632 человек в возрасте 35-70 лет из 21 страны. Наблюдение за людьми продолжалось почти восемь лет. За это время было зафиксировано 4381 смерть и 4365 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.