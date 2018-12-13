В Эстонии составлен черный список пищевых добавок

На данный момент в перечне 29 товаров, которые нельзя продавать в Эстонии, поскольку департамент не был проинформирован об их поступлении на рынок, сказала главный специалист пищевого отдела Ветеринарно-продовольственного департамента Айрика Салуметс в интервью Радио 4 , передает Rus.ERR .

Салуметс, отметила, что есть способы, помогающие определить, что та или иная пищевая добавка продается нелегально: на сайте зачастую текст на эстонском языке написан некорректно, с грамматическими ошибками; не приведен точный состав пищевой добавки, не указаны ингредиенты и их количество, одни только обещания; найти данные предприятия-производителя невозможно и нет никаких контактов, куда можно напрямую обратиться – ни номера телефона, ни адреса электронной почты.