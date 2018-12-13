Фото: на лечение прикованного к постели 15-летнего юноши собрали 3000 евро

Ему нужна помощь для восстановительного лечения. У него повреждены третий и четвертый шейные позвонки, поэтому он не может самостоятельно дышать и двигаться. Повреждения, к сожалению, масштабные и улучшение его ситуации является очень затратным. На данный момент Расмус полностью зависит от аппарата искусственного дыхания, который требует ежедневной смены фильтров и других компонентов. Также очень важна физиотерапия.