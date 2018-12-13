Фото: на лечение прикованного к постели 15-летнего юноши собрали 3000 евро

В среду, 12 декабря, в танцевальной студии Тюри прошел рождественский концерт, который на этот раз стал благотворительным и все зрители могли сделать пожертвования в поддержку 15-летнего Расмуса Юхансона, пишет Järva Teataja.
Концерт собрал 3253,52 евро.
Трагический случай с Расмусом произошел летом, когда он упал вниз головой в озеро Тюри и получил травмы.
Ему нужна помощь для восстановительного лечения. У него повреждены третий и четвертый шейные позвонки, поэтому он не может самостоятельно дышать и двигаться. Повреждения, к сожалению, масштабные и улучшение его ситуации является очень затратным. На данный момент Расмус полностью зависит от аппарата искусственного дыхания, который требует ежедневной смены фильтров и других компонентов. Также очень важна физиотерапия.
Танцевальная студия установили в культурном центре и в тюриском Konsum ящики для пожертвований, которые простоят там до конца года.
Пожертвования можно сделать и на счет Расмуса:
Rasmus Juhanson
EE552200221024367692