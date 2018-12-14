Департамент здоровья: декоративные рождественские растения могут быть опасны для маленьких детей

Руководитель центра Маре Одер считает, что родители должны критически осмотреть свой украшенный дом: «Может так случиться, что малыша заинтересуют яркие домашние цветы – пуансетия, гиппеаструм или паслен декоративный – и ребенок решит попробовать их на вкус».

Между тем сок пуансетии (рождественской звезды) и гиппеаструма или амариллиса может вызвать раздражение слизистой оболочки - если сок этих растений попал на кожу, его следует смыть водой. Паслен декоративный (коралловый куст) – ядовит, если откусить или проглотить красивые на вид ягоды, то может начаться тошнота, рвота и боли в животе.