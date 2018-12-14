Департамент здоровья: декоративные рождественские растения могут быть опасны для маленьких детей

Информационный центр по отравлениям Департамента здоровья обращает внимание родителей на то, что некоторые растения, которыми украшают дом перед зимними праздниками, могут представлять опасность для маленьких детей, передает Rus.ERR.
Руководитель центра Маре Одер считает, что родители должны критически осмотреть свой украшенный дом: «Может так случиться, что малыша заинтересуют яркие домашние цветы – пуансетия, гиппеаструм или паслен декоративный – и ребенок решит попробовать их на вкус».
Между тем сок пуансетии (рождественской звезды) и гиппеаструма или амариллиса может вызвать раздражение слизистой оболочки - если сок этих растений попал на кожу, его следует смыть водой. Паслен декоративный (коралловый куст) – ядовит, если откусить или проглотить красивые на вид ягоды, то может начаться тошнота, рвота и боли в животе.
«Взрослые должны знать все растущие в доме цветы, так как в случае обращения по телефону центра по отравлениям 16662 мы не беремся устанавливать опасность растения», – сказала Одер.