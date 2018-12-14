Простой тест покажет, рискуете ли вы умереть раньше положенного

На протяжении пяти лет ученые продолжали следить за состоянием добровольцев. За это время более 1000 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 670 человек скончались от рака, и еще 650 - по другим причинам. Притом, каждый дополнительный MET оказался связан с 9%-м снижением риска ранней смерти от сердечно-сосудистых болезней и рака, а также с 4%-м снижением риска смерти по другим причинам.

Так, у людей с низкими показателями МЕТ (менее 5) риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений и прочих причин был повышен почти в три раза по сравнению с лицами, имеющими высокие показатели МЕТ. А риск смерти от рака подскакивал в два раза. На практике любой человек может определить свою физическую форму. По словам ученых, если вы в состоянии очень быстро, без остановок, подняться по лестнице на третий этаж, или быстро, без остановок, подняться на четвертый этаж, у вас хорошие функциональные показатели.