По решению суда пациенту отрежут ногу против его воли

Законы, которые действуют в стране, запрещают оказывать медицинскую помощь без согласия пациентов. Мужчина, чья нога пострадала от гангрены, упрямо отказывался от хирургической операции, в то время как гангренозный процесс мог его фактически убить.

Руководство больницы обратилось в суд, сочтя, что возникла ситуация, позволяющая принимать терапевтические меры без получения разрешения на лечение от пациента. Судья, который вел дело, принял решение в пользу клиники.

Как сообщает источник, в соответствии с постановлением суда врачи могут ампутировать мужчине ногу, даже если он будет сопротивляться и его придется удерживать силой. Но скорее всего, пациент просто получит седативные препараты. Суд предусмотрел такой вариант решения дилеммы и также разрешил их применение с целью ампутации.