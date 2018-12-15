Ученые: болезнью Альцгеймера можно заразиться в ходе медицинских процедур

Международная группа ученых из Великобритании, США и Японии получила экспериментальное доказательство того, что заражение болезнью Альцгеймера вполне вероятно – в частности, оно может быть следствием медицинских процедур, пишет «Медикфорум» со ссылкой на Nature.
Идея о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, не нова. В 2015 году представителями науки была высказана гипотез о том, что такое заражение возможно в ходе медицинских процедур, например, хирургических операций и инъекций, в результате которых в организм человека проникают извне бета-амилоиды – белковые соединения, чье скопление в головном мозге ученые связывают с возникновением дегенеративных заболеваний.
Международный коллектив научных специалистов под руководством доктора Джона Коллинджа из Института прионных заболеваний Университетского колледжа Лондона осуществил исследование, подтвердившее: предложенная ранее гипотеза о заражении болезнью Альцгемйреа путем проникновения молекул бета-амилоидов справедлива, заразиться Альцгеймером действительно возможно.
«Введенный извне белок предшественник бета-амилоида (Amyloid precursor protein) может привести к появлению болезни Альцгеймера», - констатировали авторы новой работы.
В ходе экспериментов исследователи вводили мышам гормон роста человека с примесью бета-амилоида. Впоследствии у этих мышей в мозговых структурах возникли характерные бляшки, отсутствовавшие у животных из контрольной группы. Авторы исследования убеждены: данное открытие поспособствует определенным изменениям в хирургии. Хирургические процедуры должны осуществляться с учетом рисков передачи бета-амилоидов, подчеркивают специалисты.