Ученые: болезнью Альцгеймера можно заразиться в ходе медицинских процедур

Идея о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной, не нова. В 2015 году представителями науки была высказана гипотез о том, что такое заражение возможно в ходе медицинских процедур, например, хирургических операций и инъекций, в результате которых в организм человека проникают извне бета-амилоиды – белковые соединения, чье скопление в головном мозге ученые связывают с возникновением дегенеративных заболеваний.