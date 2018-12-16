Рак - это не стыдно! 28 лет, рыжая копна волос, море по колено... и неожиданный шарик на шее

Что не надо говорить больному раком:

"Ужасно, когда болеют такие молодые" - ну вот что на это ответить? "Не, классно. Я как раз думала, что у меня в жизни все слишком прекрасно и не хватает вызовов". Спустя полгода болезни, казалось, за эту фразу я кину в собеседника тапком.

Нет жалости! - Звонят знакомые и говорят: "Так жаль, что у тебя такое, ужас, куда мир катится". И перечисляют, у кого еще рак (и еще повезло, если это список не только из уже умерших), и начинают плакать. Мне приходится еще и утешать... Я во многих смыслах считаю себя везучей, поэтому рак не вычеркнет все это из моей жизни, превратив меня в неудачницу.

"Знаешь, у моей двоюродной сестры тоже был рак, и у дядюшки в деревне - умерли, теперь и у ТЕБЯ". Спасибо, что поместили меня именно в этот список. Без таких рассказов я бы точно пережила. Если есть счастливые истории - делитесь, а список умерших можете и при себе оставить.

"Наконец сможешь отдохнуть". Отдых - это нечто приятное, а болеть - это боль. Вы же когда-нибудь болели, разве это было приятно? Я лучше бы тысячу раз работала, чем проходила через этот ад. К тому же с каких пор все ненавидят свою работу?

"Тебе надо принять это чудо-лекарство, оно тебя излечит". Почти у каждого есть мнение, что я должна пить, есть, думать, делать, чтобы излечиться. Меня звали в секты, к целителям, к гуру и так далее. Но кто ответит за последствия? Дайте мне самой выбрать. Каждый знает себя лучше всех. Расскажи один раз, но пусть больной сам решает, что ему надо. Не заставляй больного чувствовать себя плохо из-за того, что он слушает своего врача, а не тебя.

"Ты и непохожа на больную". В данном случае больно от интонации, с какой это произносится. Какое-то разочарование и укор в голосе. Как будто, ты врешь, что тебе тяжело. Словно, если у тебя рак, ты даже ходить не должен. Никто не знает, как до выхода из дома я клею ресницы или рисую брови, после чего мне надо полчаса отдохнуть, потому что устала от процесса. Когда я куда-то выхожу, я улыбаюсь от того, что вырвалась, но это не значит, что мне не больно. Не заставляй меня чувствовать себя неловко за то, что я наслаждаюсь жизнью!Кристине Поляковаhodzkinalimfoma.blogspot.com