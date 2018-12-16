Ученые: макароны могут быть частью здоровой диеты

Авторы работы, специалисты Больницы святого Михаила в Торонто, проанализировали данные 30 рандомизированных контролируемых исследований с участием 2 500 человек, употреблявших макароны в качестве главного источника углеводов. В результате исследователи резюмировали: макароны вполне могут быть частью здоровой диеты, в частности, гипогликемической.

Ученые рассказали, что участники исследований, чьи данные они анализировали в своей работе, съедали 3,3 порции макарон в неделю вместо других углеводов. За 12 недель каждый из них потерял в среднем 500 граммов веса. Этот эффект специалисты связывают с тем, что при употреблении макарон в пищу происходит меньшее повышение уровня сахара в крови, чем при употреблении углеводных продуктов с высоким гликемическим индексом.