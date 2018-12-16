Ученые: не существует однозначно полезной еды

Согласно данным исследования под авторством израильских ученых из Института Вейцмана, здоровой для всех еды не существует, как нет и однозначно вредных сразу для всех людей продуктов питания, пишет «Медикфорум». Специалисты считают, что реакция организма на поступающую в него пищу во многом индивидуальна, и то, что для одних может быть здоровой едой, для других способно быть вредным.
Исследование с участием 800 человек возрастом от 17 до 80 лет показало, что у каждого человека уровень сахара поднимается от разных продуктов. К примеру, у некоторых людей после поедания суши он увеличивается как у других после мороженого. Кроме того, практически у любого резкий скачок сахара происходит при употреблении непривычной еды, констатировали специалисты. Если учесть, что с повышением сахара связано возникновение лишнего веса, диабета и заболеваний сердца, нетрудно понять, почему здоровая, казалось бы, еда может быть для кого-то вредной, отметили они.
По мнению экспертов, универсально здоровой еды не существует, так как организм разных людей по-разному реагирует на продукты. Это связано с индивидуальным составом микробов в организме - у каждого человека он свой, подчеркивают исследователи. «Индивидуальный микробиом вкупе с физической активностью и стрессом влияют на выработку сахара даже от продуктов, в которых его, на первый взгляд, нет», - заявили ученые.