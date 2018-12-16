Ученые: не существует однозначно полезной еды

Исследование с участием 800 человек возрастом от 17 до 80 лет показало, что у каждого человека уровень сахара поднимается от разных продуктов. К примеру, у некоторых людей после поедания суши он увеличивается как у других после мороженого. Кроме того, практически у любого резкий скачок сахара происходит при употреблении непривычной еды, констатировали специалисты. Если учесть, что с повышением сахара связано возникновение лишнего веса, диабета и заболеваний сердца, нетрудно понять, почему здоровая, казалось бы, еда может быть для кого-то вредной, отметили они.