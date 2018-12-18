Следить за уровнем магния в организме оказалось жизненно важно

Не секрет, что у разных людей витамин D синтезируется в различных объемах. И иногда не спасают даже большие дозировки витамина, вводимого извне. Исследование с участием 250 добровольцев показало: магний решает эту проблему. И избыток витамина скорректировать ему тоже под силу.

Выяснилось: на фоне дефицита магния подавляются пути синтеза и метаболизма витамина D. Поэтому для поддержания баланса необходимо соблюдать норму суточного потребления магния. Для мужчин до 30 лет она составляет 400 миллиграммов, после 30 лет - 420 миллиграммов. Для женщин это 310 и 320 миллиграммов магния соответственно (для беременных - значительно больше). Помимо БАДов, магний можно получить и с продуктами питания (бобовые, цельное зерно, темный шоколад, жирная рыба вроде лосося, орехи и авокадо).