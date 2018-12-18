Названа одна из главных причин ожирения

Это подтверждает эксперимент, в рамках которого пригласили 32 здоровых добровольцев 19-32 лет. Они два раза посещали исследовательский центр для нормального ужина, состоящего из пасты, телятины в сливочно-грибном соусе и йогурта. После первого ужина добровольцы возвращались домой и ложились спать. А после второго им приходилось остаться в центре и провести бессонную ночь.

На следующее утро ученые оценили тягу добровольцев к вредным продуктам. Людям дали около трех долларов и доступ к онлайн-аукциону, где среди прочего были и вредные продукты питания. Оказалось, если человек прошлой ночью не спал, он был готов отдать больше денег за вредную пищу.