Умерла мать двоих детей, которую поддерживала вся Эстония

«С большим сожалением сообщаем, что неожиданно закончила борьбу с тяжелой болезнью 35-летняя Катрин Урбала-Варуск. Еще месяц назад Катрин делилась на своей странице в Facebook призывом фонда «Не все дети мечтают о вещах». А теперь двое детей потеряли мать перед Рождеством», - пишет в соцсетях фонд Kingitud elu.

Фонд поддерживал лечение Катрин от рака легких с марта. Многие жители Ида-Вирумаа и всей Эстонии помогали молодой женщине бороться.

Семья Катрин сообщила фонду: «В течение последних недель ее здоровье становилось все хуже и большую часть этого времени она провела в больнице. От всего сердца всей семьей благодарим фонд и отзывчивых людей Эстонии, которые поддержали лечение нашей мамы. Благодаря этому летом у нее были силы насладиться небольшим путешествием со всей семьей по Эстонии и ее окрестностям. Желаем фонду удачи, поскольку то, что делает фонд, это благородно и невомзожно передать словами».

Фонд призывал общественность помочь Катрин в июле этого года. За считанные дни матери двух детей 564 человека и предприятия пожертвовали почти 12 000 евро.