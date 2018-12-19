Более половины пожилых в домах по уходу получают неподходящие лекарства

В исследовательской работе, получившей стипендию социальной фармации от Эстонского академического общества фармации и Benu apteek, также выяснилось, что 34,3% пациентов сталкивались с проблемой потенциального взаимодействия лекарств и из этого числа 7,4% были клинически серьезным лекарственным взаимодействием. Работа студентки Ульяны Бабуриной по исследованию безопасного использования медикаментов показала, что из-за растущего количества препаратов появляется риск добавления в схему лечения потенциально неподходящих лекарств, а также увеличивается и риск возникновения лекарственного взаимодействия.

По словам автора исследования, при дальнейшем развитии услуги персональной упаковки лекарств в Эстонии необходимо разработать метод для оценки схемы лечения, с помощью которого было бы возможно предотвратить использование потенциально опасных препаратов и их комбинирования пожилыми пациентами. «Все больше пожилых людей проживают в учреждениях по уходу или в домах престарелых, где их лекарствами и их выдачей занимается медицинский персонал. Несмотря на то, что развитие здравоохранения — в том числе и сферы фармации — дает таким пациентам возможность достижения стабильного качества жизни, необходимо и здесь считаться с такими проблемами как: полифармация, нерациональное использование лекарств, опасности при использовании медикаментов и низкий контроль приема назначенных лекарств», - пояснила Бабурина.

В сотрудничестве Benu apteek и Эстонского академического общества фармации ежегодно Benu выдает до трех стипендий в области социальной фармации при наличии исследовательских работ, отвечающих требованиям или посвященным данной области. Помимо названной выше работы, в этот раз стипендии получили еще Кристин Куди, чья исследовательская работа была «Контроль приема назначенных препаратов при начавшемся лечении статинами, а также у амбулаторных пациентов, долгосрочно использующих данные препараты», и Кристин Вайн с исследовательской работой «Мнения, опыт и ожидания посетителей аптек в отношении услуг, связанных с медикаментами, предлагаемых центральными аптеками». Всего на стипендию претендовали шесть исследовательских работ.

При оценивании исследовательских работ члены комиссии исходили из соответствия предмета исследования обозначенной области, важности данной темы, качества работы и оригинальности, а также оценивался и вклад студента в подготовку исследования. Учредители фонда стипендии хотят показать, что эффективное сотрудничество между университетом и частным сектором привлечет больше молодежи учиться фармации.