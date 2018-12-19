Житель Тарту вызвал скорую из-за заложенного носа. На помощь поспешила бригада из Вильянди

В своем посту в соцсети Нымм опубликовал снимок жалобы пациента, которому вчера вызвали скорую из-за заложенного носа, и выразил недовольство тем, что тратятся ресурсы скорой помощи.

"Если кто-то где-то удивляется, почему скорая помощь не приезжает к больному в опасном для жизни состоянии, то знайте - скорая помощь занимается лечением серьезных сложностей с дыханием, например, заложенностью носа, как видно из приложенной фотографии. И это не какое-то исключение, таких ненужных поездок во время смены каждой бригады - несколько", - пишет Нымм.

Нымм добавляет, что поскольку вчера в Тарту и его окрестностях все бригады скорой помощи были заняты, прислали ближайшую бригаду - из Вильянди. "На мгновение сами представьте, в каком тяжелом состоянии находится больной, если к нему в метель едет скорая из Вильянди", - написал Нымм и добавил, что вопрос не в беспомощности человека (не только в ней), а в неспособности государства управлять своими стратегическими ресурсами. "Если вся скорая помощь займется лечением насморка, кто придет на помощь детям с отеком гортани или судорогами, кто будет возвращать к жизни в спортзале и помогать попавшей в аварию семье?" - спрашивает Нымм.

Просивший о помощи звонил три раза

По словам Центра тревоги, было сделано все возможное, чтобы человек решил свою проблему без участия скорой помощи. "Просивший о помощи звонил в Центр тревоги три раза и жаловался на плохое самочувствие, которое, по его оценке, было связано с тем, что у него уже три недели заложен нос", - сказала Маргит Каллас, руководитель службы Центра тревоги по готовности и организации медицинской помощи. По ее словам, сотрудники Центра тревоги выяснили причины, по которым человек обратился за помощью, и первые два раза перенаправили звонок на консультационный телефон семейного врача 1220.

К сожалению, полученные там советы не принесли результатов и решить проблему не удалось, сказала Каллас. Поэтому в Центр тревоги позвонили в третий раз и попросили о том, чтобы состояние проверила скорая. Сотрудник Центра тревоги посоветовал звонившему обратиться к семейному врачу, однако он ждал, что ему помогут работники скорой помощи. "По нашей оценке, мы сделали все возможное, чтобы человек получил помощь без участия скорой, однако, по его оценке, это не помогло, он нуждался в скорой помощи. Цель Центра тревоги заключается в том, чтобы помогать людям, когда им нужна помощь. В данном случае это сделали", - отметила Каллас.

Скорая помощь из Вильянди - в Тарту