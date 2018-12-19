Заболеваемость гриппом в Эстонии растет

"Хотя мы пока оцениваем интенсивность заболевания гриппом как низкую, надо признать, что заболеваемость растет", – сказала специалист по гриппу Департамента здоровья Ольга Садикова.

"На прошлой неделе число заболеваний гриппом утроилось. Из всех проб, получивших подтверждение, почти 34% были вирусы гриппа", – добавила она.