Заболеваемость гриппом в Эстонии растет
19 декабря 2018, 20:57
Общее число заболевших вирусными инфекциями верхних дыхательных путей в Эстонии пока остается стабильным, однако значительно возросло число заболевших гриппом, следует из данных Департаментом здоровья за прошлую неделю, передает Rus.ERR.
"Хотя мы пока оцениваем интенсивность заболевания гриппом как низкую, надо признать, что заболеваемость растет", – сказала специалист по гриппу Департамента здоровья Ольга Садикова.
"На прошлой неделе число заболеваний гриппом утроилось. Из всех проб, получивших подтверждение, почти 34% были вирусы гриппа", – добавила она.
В течение прошлой недели с 10 по 16 декабря лабораторное подтверждение получили 24 вируса гриппа.