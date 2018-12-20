Проблему переедания можно решить с помощью небольшого устройства

Эксперименты с грызунами показали: оно сокращало потребление пищи на треть. За 18 дней грызуны сбросили 35% от массы тела. К 75 дню показатель зафиксировался на отметке в 38%. Устройство регистрирует попадание пищи в желудок, активируясь только во время еды движениями самого желудка.