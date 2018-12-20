Проблему переедания можно решить с помощью небольшого устройства

Ученые Висконсинсого университета в Мэдисоне создали устройство, которое присоединяется к желудку и подает в мозг сигналы о наполнении желудка за счет электростимуляции блуждающего нерва (с ним устройство связано проводом). Как пишет MedDaily со ссылкой на The Daily Mail, устройство должно предотвращать переедание, вызывая чувство насыщения максимально быстро.
Эксперименты с грызунами показали: оно сокращало потребление пищи на треть. За 18 дней грызуны сбросили 35% от массы тела. К 75 дню показатель зафиксировался на отметке в 38%. Устройство регистрирует попадание пищи в желудок, активируясь только во время еды движениями самого желудка.
Эти же движения подпитывают внутренние механизмы устройства. То есть нет необходимости в громоздких батарейках и операциях по их замене. Теперь специалистам предстоит создать выключатель, который позволит включать и выключать устройство по требованию.