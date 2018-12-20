Чт, 20.12.2018
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Подарок города - бесплатная вакцинация

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Прививка. Иллюстративное фото.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В Ируском доме призрения вакцинированы от гриппа за средства города 88 клиентов, сообщает Раэпресс. Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер заявил, что считает необходимым обеспечить бесплатную вакцинацию пожилым людям и другим группам риска.

В 2017 году всего вакцинации от гриппа подверглись 3,2% населения столицы, в том числе 4,3% пожилых людей. А средний показатель по Евросоюзу был в то же время 56%. Стационарное лечение от гриппа потребовалось в Эстонии в 2011-2018 годах 6035 пациентам, из которых 211 умерли. По данным Департамента здравоохранения, если среди них и были вакцинированные, то единицы.

В сентября следующего года планируется начать государственное бесплатное вакцинирование.

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