Исследование: чем больше животных – тем ниже риск аллергии

Кошка или собака, казалось бы, вносят достаточно изменений в окружающую среду и при этом не слишком ее загрязняют. Однако, в опубликованной журналом PLOS ONE статье утверждается, что важна также степень соприкосновения с загрязнением: в домах без животных у каждого третьего ребенка была аллергия, в то время, как в семьях с большим количеством животных дети тем реже страдали аллергией, чем больше у них было кошек и собак.