Проверка в школах и детсадах Эстонии: у каждого седьмого ребенка есть проблемы со зрением

«То, что в ходе исследования проблемы со зрением были обнаружены более, чем у 14% детей, не дает повода радоваться. Исследование показало, что по-прежнему высока потребность в дополнительном контроле зрения и диагностике заболеваний глаз, которую невозможно выполнить у семейного или школьного врача. Зрение следует проверять каждый год, и уж точно никак не реже раза в два года», - сказала проводившая проверку зрения оптометрист Ивета Вакрыым.

Исследование среди детей в возрасте от 3 до 17 лет было проведено в школах и детских садах Эстонии совместно с крупнейшим в мире производителем стекол для очков Essilor и благотворительным клубом Lyons. Из 627 детей проблемы со зрением были обнаружены у 88: 46 мальчиков и 43 девочек. Наибольшими проблемами оказались разница в остроте зрения двух глаз и дальнозоркость. Были выявлены случаи косоглазия. Из 37 носящих очки детей трем понадобилась дополнительная корректировка стекол в очках.

Разница в остроте зрения двух глаз не является чем-то необычным. Именно несвоевременное реагирование основной причиной того, почему столь многие школьники и детсадовцы нуждаются в помогающих видеть средствах. В качестве второй причины Вакрыым привела то, что дети недостаточно времени проводят на солнечном свету, а также неправильное с точки зрения эргономики положение при использовании смарт-устройств или во время учебы.

«Мутное зрение накладывает отпечаток на поведение ребенка – он щурит глаза, глаза могут чесаться и слезиться. Также могут иметь место головные боли, чрезмерная усталость, беспокойство и трудности с концентрацией. Поэтому, прежде чем записываться к неврологу, я советую обратиться к окулисту или оптометристу. Помощь при таких жалобах часто можно найти в исправляющих зрение очках или в специальной терапии зрения», - пояснила она.

«Чтобы ребенок одинаково хорошо видел, что написано на доске и что напечатано в учебнике, приходится напрягать оба глаза. Образно говоря, мышцы глаз напрягаются столько же, сколько рука, поднимающая гирю в прямом положении. Такое постоянное напряжение мышц глаз может привести к тому, что на учебе будет тяжело сосредоточиться. Такие проблемы можно выявить уже в возрасте трех лет, и во многих случаях к моменту начала школьного обучения ситуация уже будет под контролем», - сказала Вакрыым.