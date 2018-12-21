Из-за врачебной ошибки двухлетний мальчик стал бесплодным

Оказалось, что хирург по ошибке вставил камеру не в ту сторону, а это значит, что он повредил здоровое яичко ребенка, оставив его бесплодным на всю оставшуюся жизнь. Когда отец мальчика узнал об этом, он пришел в ярость и начал кричать, обвиняя врачей больницы в том, что они изуродовали его сына. Ранее во время одной из рутинных проверок врач общей практики заметил, что одно яичко мальчика все еще не опустилось, а поэтому ему нужно обратиться к специалистам, которые помогут. Врачи детской больницы заверили, что операция продлится полчаса, а вероятность какого-либо негативного исхода практически равна нулю. Но и более чем через два часа после начала операции отец продолжал ждать ее итогов, а врачи не выходили к нему.