Из-за врачебной ошибки двухлетний мальчик стал бесплодным

Врачи детской больницы Bristol Royal Hospital for Children в Англии провели лечение двухлетнему ребенку, чье имя не называется, которое закончилось перманентным бесплодием. Как выяснилось, врачи ошиблись с яичком, пишет «Медикфорум».
Малыша доставили в больницу в понедельник для операции по исправлению крипторхизма или неопущенного яичка. При этом отцу ребенка объяснили, что сама хирургическая процедура имеет минимальный риск. Однако после завершения операции хирурги вышли к мужчине и сообщили, что она окончилась неудачно.
Оказалось, что хирург по ошибке вставил камеру не в ту сторону, а это значит, что он повредил здоровое яичко ребенка, оставив его бесплодным на всю оставшуюся жизнь. Когда отец мальчика узнал об этом, он пришел в ярость и начал кричать, обвиняя врачей больницы в том, что они изуродовали его сына. Ранее во время одной из рутинных проверок врач общей практики заметил, что одно яичко мальчика все еще не опустилось, а поэтому ему нужно обратиться к специалистам, которые помогут. Врачи детской больницы заверили, что операция продлится полчаса, а вероятность какого-либо негативного исхода практически равна нулю. Но и более чем через два часа после начала операции отец продолжал ждать ее итогов, а врачи не выходили к нему.
Крипторхизм развивается в тот момент, когда яички мальчика не опускаются, как это должно произойти, из его брюшной полости в мошонку, а остаются там. Это может произойти с одним яичком или с обоими, неопущение бывает полным или частичным. В большинстве случаев дети с крипторхизмом не нуждаются в медицинской помощи, их яички естественным образом опускаются в мошонку в течении 3-6 месяцев после родов. И лишь каждого 100-го мальчика необходимо прооперировать, то есть помочь его яичкам опуститься.