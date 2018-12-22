Центр крови призывает доноров сдать кровь перед праздниками

Как сообщила BNS заведующая центром, доктор Рийн Кулласте, донорские службы особенно нуждаются в запасах крови групп 0, А и В с отрицательным резус-фактором, а также и других групп.

По этой причине центр крови приглашает всех доноров, здоровых и готовых проявить заботу о других людях. В субботу донорские пункты в Таллинне будут открыты с 10 до 15 часов. 27 и 28 декабря доноров ждут в центрах крови в обычное время работы.

В новом году донорские пункты будут открыты уже 2 января.

24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 января центр крови закрыт.