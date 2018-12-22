Центр крови призывает доноров сдать кровь перед праздниками

Центр крови Североэстонской региональной больницы в субботу, 22 декабря, пригласил таллиннцев и гостей города посетить с 10 до 15 часов донорские пункты по адресу Эдала, 2 и Нарвское шоссе, 5 (DoonoriFoorum), сдать кровь и тем самым помочь медикам и «скорой помощи» подготовиться к долгому периоду праздников.
Как сообщила BNS заведующая центром, доктор Рийн Кулласте, донорские службы особенно нуждаются в запасах крови групп 0, А и В с отрицательным резус-фактором, а также и других групп.
По этой причине центр крови приглашает всех доноров, здоровых и готовых проявить заботу о других людях. В субботу донорские пункты в Таллинне будут открыты с 10 до 15 часов. 27 и 28 декабря доноров ждут в центрах крови в обычное время работы.
В новом году донорские пункты будут открыты уже 2 января.
24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 января центр крови закрыт.
Дополнительную информацию о работе центра крови и донорских пунктов можно получить на домашней странице центра www.verekeskus.ee и в Facebook на странице Doonorid ja Sõbrad.