Семейные врачи Minudoc доступны и в праздничные дни

По словам семейного врача Сергея Саади, практика показывает, что во время праздников количество обращений к семейным врачам по сравнению с обычными, повседневными показателями, в основном, сохраняется на том же уровне. «В тоже время центры семейных врачей закрыты или их рабочий день сокращен. Поэтому пациенты часто ищут совета в аптеке, по телефонной линии семейных врачей, в отделении скорой помощи. Теперь есть возможность получить персонализированную консультацию врача посредством видео-звонка, не выходя из дома, без длиной очереди или даже будучи в путешествии», - говори он.

По словам Саади, основные проблемы, с которым люди обращаются во время праздников, связаны с простудными и хроническими заболеваниями, продлением срока действия рецептов на лекарства. Во время рождественских каникул люди много путешествуют, поэтому достаточно распространенной проблемой может стать желудочный грипп, несварение желудка, а также солнечные ожоги, особенно у маленьких детей. «Благодаря тому, что врач имеет доступ к электронной истории болезни через платформу MinuDoc, консультация становится персональной - врач может эффективнее помочь пациенту, при необходимости выписать электронный рецепт или направление к специалисту», – пояснил Саади. Медицинские консультации предлагаются на эстонском, русском, английском языках.