Врач рассказал, какие причины возникновния рака – всего лишь мифы

Существует множество теорий о причинах рака, и это лишь потворствует возникновению мифов вокруг данной темы, пишет «Медикфорум». По поводу таких мифологических теорий высказался эксперт-онколог, главный врач «Европейской клиники» Андрей Пылев. По словам врача, многие мифы о раке связаны с реальными медицинскими фактами, но их очень сильно преувеличивают.
Раком можно заразиться. Как поясняет эксперт, заражение онкологическим заболеванием возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора. Кроме того, к развитию рака могут давать толчок инфекции, которые заразны – такие болезни, например, вызываются вирусом папилломы человека, бактерия Helicobacter pylori.
Красное мясо канцерогенно. На самом деле исследования подтверждают ассоциированность с развитием рака (рака кишечника) ежедневного употребления более 100 граммов мяса или мясных продуктов. Но и в этом случае риск рака не возрастает существенно, только лишь незначительно.
Стресс и недовольство способствуют раку. По словам Андрея Пылева, психологические факторы – гиперчувствительность, обидчивость, гневливость и другие – напрямую на возникновение рака не влияют. Но все это влияет на склонность к вредным привычкам и разного рода злоупотреблениям, которые, повышают вероятность онкологических заболеваний.
Раньше люди не болели. Пылев отмечает, что в современных условиях заболеваемость раком выглядит существенной в связи с увеличением продолжительности жизни - у 77% пациентов опухоли возникают после 55 лет.