Врач рассказал, какие причины возникновния рака – всего лишь мифы

Раком можно заразиться. Как поясняет эксперт, заражение онкологическим заболеванием возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора. Кроме того, к развитию рака могут давать толчок инфекции, которые заразны – такие болезни, например, вызываются вирусом папилломы человека, бактерия Helicobacter pylori.

Красное мясо канцерогенно. На самом деле исследования подтверждают ассоциированность с развитием рака (рака кишечника) ежедневного употребления более 100 граммов мяса или мясных продуктов. Но и в этом случае риск рака не возрастает существенно, только лишь незначительно.

Стресс и недовольство способствуют раку. По словам Андрея Пылева, психологические факторы – гиперчувствительность, обидчивость, гневливость и другие – напрямую на возникновение рака не влияют. Но все это влияет на склонность к вредным привычкам и разного рода злоупотреблениям, которые, повышают вероятность онкологических заболеваний.