У Эстонского генного фонда много планов на следующий год

Эстонский генный фонд в течение 2018 года собрал пробы у 100 000 жителей страны. На 2019 год правительство выделит дополнительно 2,3 миллиона евро, чтобы генетические пробы смогли сдать еще по меньшей мере 50 000 человек. Следующий этап реализации проекта предусматривает интеграцию в период с 2019 по 2022 год собранных и проанализированных данных в систему здравоохранения, что позволит врачам учитывать персональные генетические риски пациентов, сообщает фонд.
Министерство социальных дел, Институт развития здоровья и Эстонский генный фонд Тартуского университета благодарят как присоединившихся к проекту людей, так и всех партнеров, благодаря которым процедура сдачи генетических проб стала максимально удобной.
«В юбилейный год Эстонии мы предложили жителям страны сделать Эстонии подарок и сдать генетическую пробу. И жители Эстонии показали, что во имя единой цели готовы действовать сообща. По состоянию на утро пятницы в генное хранилище поступили пробы 100 895 человек. 100 000 жителей Эстонии сдали генетические пробы, чтобы внести свой вклад в развитие науки и медицины. Это имеет большое значение не только для Эстонии, но и для всего мира», – отметила министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
По ее словам, сбор генетических проб является одним из важных шагов на пути к профилактической медицине. «Наше население стареет, соответственно возрастает нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому мы должны вкладываться в профилактическую медицину, искать и развивать новые способы сохранения здоровья и предупреждения болезней», – сказала Рийна Сиккут.
«В следующем году мы сможем продолжить сбор проб, но также будем работать дальше ради того, чтобы генетические данные смогли стать частью информационной системы здравоохранения и, тем самым, частью нашей медицины», – добавила она, подчеркнув, что в будущем, при наличии у людей такого желания, к проекту могли бы присоединиться все жители Эстонии.
«Год назад, когда мы запускали этот проект, как Министерство социальных дел, так и Институт развития здоровья были убеждены, что за один год невозможно собрать такое количество проб, но сотрудники Эстонского генного фонда своим энтузиазмом убедили меня в том, что справятся с задачей. Я бесконечно рад, что цель проекта достигнута. Теперь эстонским ученым предстоит создать не имеющую аналогов во всем мире базу данных, а наша система здравоохранения должна сделать все необходимое, чтобы направить полученные знания во благо здоровья жителей Эстонии», – сказал председатель Социал-демократической партии, бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский.