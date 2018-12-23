У Эстонского генного фонда много планов на следующий год

Министерство социальных дел, Институт развития здоровья и Эстонский генный фонд Тартуского университета благодарят как присоединившихся к проекту людей, так и всех партнеров, благодаря которым процедура сдачи генетических проб стала максимально удобной.

«В юбилейный год Эстонии мы предложили жителям страны сделать Эстонии подарок и сдать генетическую пробу. И жители Эстонии показали, что во имя единой цели готовы действовать сообща. По состоянию на утро пятницы в генное хранилище поступили пробы 100 895 человек. 100 000 жителей Эстонии сдали генетические пробы, чтобы внести свой вклад в развитие науки и медицины. Это имеет большое значение не только для Эстонии, но и для всего мира», – отметила министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По ее словам, сбор генетических проб является одним из важных шагов на пути к профилактической медицине. «Наше население стареет, соответственно возрастает нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому мы должны вкладываться в профилактическую медицину, искать и развивать новые способы сохранения здоровья и предупреждения болезней», – сказала Рийна Сиккут.

«В следующем году мы сможем продолжить сбор проб, но также будем работать дальше ради того, чтобы генетические данные смогли стать частью информационной системы здравоохранения и, тем самым, частью нашей медицины», – добавила она, подчеркнув, что в будущем, при наличии у людей такого желания, к проекту могли бы присоединиться все жители Эстонии.