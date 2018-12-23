Молодой мужчина просит помочь ему излечиться от опухоли мозга

В соцсетях распространяется призыв о помощи от молодого мужчины по имени Якоб, который в результате болезни потерял зрение. Якоб хотел бы обратиться к иностранным врачам, которые могут ему помочь, в то время как в Эстонии единственный вариант лечения – токсичная химиотерапия с необратимыми побочными эффектами. Мы публикуем пост Якоба в Facebook в полном объеме:
«Дорогие люди!
Меня зовут Якоб и я прошу помощи для избавления от опухоли головного мозга и для возможности завершения обучения в университете.
Весной 2017 года у меня была обнаружена опухоль головного мозга, что привело к потере зрения. Это был очень резкий переход от видящего человека к незрячему, погружения из света во тьму. С этого момента я учусь жить новой жизнью.
С прошлого Рождества со мной живет собака-поводырь лабрадор Лайф, с которым я передвигаюсь по городу. Кроме этого, Лайф сопровождал меня в путешествиях на самолете в Брюссель и на пароходе в Стокгольм.
По первому образованию я – музыкант, окончил Музыкальную Академию Таллинна по классу аккордеона. Меня очень интересует культура и наследие. Моя мама приехала в Таллинн с острова Кихну. Я ходил в школу в Таллинне.
В 2012 году я окончил университет по специальности «Архитектура и градостроительство и проектирование» (шестой уровень). Я продолжаю обучение в магистратуре Академии художеств и архитектуры по специальности «Архитектура и городское проектирование». Весной 2014 года я прошел обучение по предпринимательству, а осенью того же года обучался в архитектурной студии.
Будучи уже слепым, я освоил восемь различных видов массажа в Центре слепых и сейчас являюсь специалистом по профессиональному массажу пятой ступени.
Мне нравится ставить высокие цели и достигать их!
Впервые я проснулся в больнице 1 апреля 2017 года в возрасте 29 лет. Всю свою жизнь я занимался спортом и вел здоровый образ жизни.
Иногда я чувствовал головную боль, также у меня были небольшие проблемы со зрением, но думал, что это просто усталость и переутомление. Например, при езде на автомобиле в темное время суток мне было трудно различить пешеходов на темном фоне. При обычном осмотре у офтальмолога выяснилось, что в зрительном нерве нет структур мозга. Я был отправлен в скором порядке в больницу для прохождения многочисленных медицинских обследований. Первая операция не дала никаких результатов, потому что образцы нельзя было отличить от опухолевых клеток.
Хирург поставил диагноз только после второй операции, которая была очень сложной. К счастью, врач оказался очень высокопрофессиональным специалистом, с многолетним опытом работы. После операции у меня начали проявляться побочные эффекты: тяжелые судороги, увеличение веса, тошнота, деформации речи, проблемы с памятью. Это было самое страшное время в моей жизни! У меня была выявлена злокачественная опухоль головного мозга, которая действует на зрительные нервные окончания.
К сожалению, после последней операции не удалось удалить всю опухоль. Во время планового лечения в 2017 году я был отправлен на лучевую терапию, которая длилась в общей сложности полтора месяца. Я подвергался ей каждый день. Это была максимально возможная доза, которую можно назначать людям только один раз в жизни. В тот год в Эстонии было очень жаркое лето. Друзья наслаждались приятным пляжным сезоном, а мне приходилось прятаться от солнца, натягивая капюшон и куртку, чтобы избежать ожогов. Это было психологически очень трудное для меня время. Моя мама и брат поддержали меня и помогли мне пережить этот кошмар, за что я им очень благодарен. Моего отца уже нет в живых.
Следующая большая цель – вернуть зрение, которого мне больше всего не хватает. Для этого мне нужна ваша помощь и поддержка неравнодушных людей, которые готовы меня поддержать.
Я планировал посетить иностранных врачей и больницы, у которые есть большой и успешный опыт по лечению этого недуга. Я связывался с шестью разными специалистами в этой области. В Эстонии мне предложили единственный вариант – химиотерапию с многочисленными побочными эффектами, среди которых невосстанавливаемые кровеносные сосуды, через которые вводится лекарство, импотенция, постоянная тошнота и усталость.
Но прежде, чем согласиться на химиотерапию, я хочу попробовать другие варианты. Будучи молодым человеком, я делаю все возможное, чтобы найти другой метод лечения.
В связи с трудным материальным положением, мне нужна ваша помощь и материальная поддержка.
Я хочу закончить магистратуру в области архитектуры. Также меня интересует интеграция в обществе людей с особыми потребностями. С помощью зрения невидящего архитектора я охватываю два разных мира – зрячих и слепых. Я также не исключаю возможности овладения новой специальностью и верю, что справлюсь.
В свободное время я слушаю аудиокниги – беру их в трех библиотеках. Кроме того, я люблю танцевать, играю в оркестре для слепых. Я слежу за здоровым питанием и выполняю физические упражнения. Цель тренировки – достичь показателей для последующей возможности участия в параолимпийских играх по лыжному спорту.
Цель – достижение результата!
Я настроен оптимистично и надеюсь, что смогу жить любящей и заботливой семейной жизнью с будущей женщиной и детьми. Ваше пожертвование помогает ускорить процесс выздоровления.
Спасибо всем, кто откликнется и желаю вам душевного спокойствия!
Jakob Jõgisuu LHV: EE307700771002464685
BUC/SWIFT LHVBEE22XXX
В назначении денежного перевода, пожалуйста, укажите: благотворительное пожертвование Якобу Йыгисуу».