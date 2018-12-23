Молодой мужчина просит помочь ему излечиться от опухоли мозга

«Дорогие люди!

Меня зовут Якоб и я прошу помощи для избавления от опухоли головного мозга и для возможности завершения обучения в университете.

Весной 2017 года у меня была обнаружена опухоль головного мозга, что привело к потере зрения. Это был очень резкий переход от видящего человека к незрячему, погружения из света во тьму. С этого момента я учусь жить новой жизнью.

С прошлого Рождества со мной живет собака-поводырь лабрадор Лайф, с которым я передвигаюсь по городу. Кроме этого, Лайф сопровождал меня в путешествиях на самолете в Брюссель и на пароходе в Стокгольм.

По первому образованию я – музыкант, окончил Музыкальную Академию Таллинна по классу аккордеона. Меня очень интересует культура и наследие. Моя мама приехала в Таллинн с острова Кихну. Я ходил в школу в Таллинне.

В 2012 году я окончил университет по специальности «Архитектура и градостроительство и проектирование» (шестой уровень). Я продолжаю обучение в магистратуре Академии художеств и архитектуры по специальности «Архитектура и городское проектирование». Весной 2014 года я прошел обучение по предпринимательству, а осенью того же года обучался в архитектурной студии.

Будучи уже слепым, я освоил восемь различных видов массажа в Центре слепых и сейчас являюсь специалистом по профессиональному массажу пятой ступени.

Мне нравится ставить высокие цели и достигать их!

Впервые я проснулся в больнице 1 апреля 2017 года в возрасте 29 лет. Всю свою жизнь я занимался спортом и вел здоровый образ жизни.

Иногда я чувствовал головную боль, также у меня были небольшие проблемы со зрением, но думал, что это просто усталость и переутомление. Например, при езде на автомобиле в темное время суток мне было трудно различить пешеходов на темном фоне. При обычном осмотре у офтальмолога выяснилось, что в зрительном нерве нет структур мозга. Я был отправлен в скором порядке в больницу для прохождения многочисленных медицинских обследований. Первая операция не дала никаких результатов, потому что образцы нельзя было отличить от опухолевых клеток.

Хирург поставил диагноз только после второй операции, которая была очень сложной. К счастью, врач оказался очень высокопрофессиональным специалистом, с многолетним опытом работы. После операции у меня начали проявляться побочные эффекты: тяжелые судороги, увеличение веса, тошнота, деформации речи, проблемы с памятью. Это было самое страшное время в моей жизни! У меня была выявлена злокачественная опухоль головного мозга, которая действует на зрительные нервные окончания.