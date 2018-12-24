Пн, 24.12.2018
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Названы главные болезни туристов в новогодние праздники

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Туристка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yongkiet Jitwattanatam / PantherMedia / Yongkiet Jitwattanatam

Эксперты составили список самых распространенных болезней туристов во время новогодних путешествий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в страховой компании ERV, передает Lenta.ru.

По данным организации, в 2017 году рейтинг страховых случаев во время зимних поездок возглавляли отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которыми чаще болеют дети. Помимо этого, сотрудники страховой компании получали многочисленные жалобы на травмы и ушибы, особенно от отдыхающих в Юго-Восточной Азии, поскольку там распространена аренда, как принято считать, опасных для передвижения мотоциклов и скутеров.

Всего за прошлогодние зимние праздники компания зафиксировала 3068 страховых случаев.

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