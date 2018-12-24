Названы главные болезни туристов в новогодние праздники

По данным организации, в 2017 году рейтинг страховых случаев во время зимних поездок возглавляли отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которыми чаще болеют дети. Помимо этого, сотрудники страховой компании получали многочисленные жалобы на травмы и ушибы, особенно от отдыхающих в Юго-Восточной Азии, поскольку там распространена аренда, как принято считать, опасных для передвижения мотоциклов и скутеров.