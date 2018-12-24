Родители-веганы довели ребенка до рахита

Родители, чьи имена не называются, кормили девочку чашкой овса с рисовым молоком и половиной банана на завтрак, на обед давали ей тост с арахисовым маслом или вареньем, а на ужин снова предлагали овес. Они утверждают, что пытались ввести в меню дочери картофель, рис и тофу, но ребенок «капризничал» и отказывался это есть.

В итоге вес девочки в 19 месяцев составлял 4,9 килограмма. Врачи обнаружили сильную нехватку кальция, фосфатов, витамина В12, витамина А, железа и цинка, витамина D и вовсе не удалось обнаружить. Это привело к развитию рахита — заболевания, при котором деформируются кости и может произойти задержка в развитии.

По словам докторов, кости у ребенка были столь хрупкими, что их можно было сломать, даже просто взяв его на руки. Один из врачей назвал девочку «вялой», но при этом отметил, что она пытается ходить и разговаривать.

32-летняя мать и 34-летний отец ребенка предстанут перед судом 16 января. Им грозит несколько лет тюремного заключения за нанесение серьезного вреда здоровью дочери. Малышку и двоих старших детей поместили в приемные семьи.