Анализ показал, кому не грозит прожить долгую жизнь

Согласно исследованию, долголетие не грозит людям, которые сейчас находятся в возрасте 38-45 лет (позднее поколение Х) и в возрасте 27-37 лет (раннее поколение Y или миллениалы). Так как представители поколения X и миллениалы столкнулись с мировым финансовым кризисом в 2008 году, испытывали трудности в поиске работы, их здоровье подорвалось.