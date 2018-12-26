Лекарства от диабета могут спровоцировать инсульт

Обычно при диабете второго типа назначается метформин. Но у некоторых пациентов возникает непереносимость данного лекарства, что обусловливает потребность в его замене. В таких случаях врачи могут выписывать производные сульфонилмочевины и базальный инсулин, относящиеся к препаратам второй линии.

Ученые выяснили, что прием данных лекарств способен провоцировать инсульт и другие нарушения сосудистого свойства. По их словам, эти препараты могут содействовать развитию инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Подобное заключение было сделано после того, как исследователи проанализировали данные о 132 737 пациентах с диабетом второго типа.

«У пациентов, которые принимали базальный инсулин или сульфонилмочевину, вероятность развития инсульта или инфаркта увеличивалась на 50-60%. Для замены метформину врачам стоит выбирать лекарства, относящиеся к новым классам препаратов», - заявили авторы работы.