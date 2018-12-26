Телезрители пожертвовали детям, страдающим редкими заболеваниями, 289 300 евро
26 декабря 2018, 16:38
Зрители передачи «Jõulutunne» на канале ETV откликнусь на призыв о помощи детям, которые страдают редкими болезнями, и пожертвовали 289 300 евро. Телефоны для пожертвований будут работать до полуночи 30 декабря, пишет Postimees.
Все деньги передаются Детскому фонду Клиники Тартуского университета.
Если вы хотите пожертвовать фонду деньги, позвоните по телефону: 900 7701 (5 евро), 900 7702 (10 евро) и 900 7703 (25 евро).