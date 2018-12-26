Зрители передачи «Jõulutunne» на канале ETV откликнусь на призыв о помощи детям, которые страдают редкими болезнями, и пожертвовали 289 300 евро. Телефоны для пожертвований будут работать до полуночи 30 декабря, пишет Postimees.