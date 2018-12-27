Эстония подключится к международной системе проверки подлинности лекарств

Все производящиеся в Европе рецептурные лекарства должны будут обладать уникальной идентификационной маркировкой. Для проверки аутентичности внедрена общеевропейская система, содержащая данные об элементах защиты всех лекарственных средств. В Эстонии системой базы данных будет управлять Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA (REKS).

В ноябре этого года в Эстонии стартовал пилотный проект проверки подлинности лекарств в отдельных аптеках Benu Apteek Eesti OU и Terve Pere Apteek OU, на складе оптовой продажи Magnum Logistics OU и в больничной аптеке Северо-Эстонской региональной больницы.

Главная цель проверки подлинности лекарств — отделить настоящие лекарственные средства от поддельных. По данным Havoscope, в 2014 году Интерпол в связи с поддельными лекарственными средствами закрыл 16 603 сайтов. В ходе 10-дневной акции было обнаружено 8,4 млн единиц поддельных лекарств.

Внедрение системы контроля обусловлено тем обстоятельством, что на данный момент упаковки продающихся в Европе рецептурных лекарств не содержат элементов защиты и поэтому упаковки настоящих и поддельных лекарств могут выглядеть одинаково. Кроме того, поддельные лекарства все более доступны — они продаются без рецепта, а часто также по более низкой цене.

По данным ВОЗ, каждый год в мире из-за поддельных лекарств умирает около миллиона человек, каждая десятая проданная в стране с низкими или средними доходами упаковка лекарства содержит поддельное или некачественное действующее вещество. Ориентировочно доля поддельных лекарств растет с каждым годом на 10 процентов. Это представляет реальную угрозу для жизни и здоровья человека. В то же время, текущая статистика по поддельным лекарствам является результатом случайных операций.