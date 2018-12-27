Видео: девочка прожила с пиявкой в носу месяц
27 декабря 2018, 13:52
Во Вьетнаме в носу шестилетней девочки обнаружили пиявку, которую в итоге извлекли в одной из больниц провинции Лаокай на севере страны.
Родители привели ребенка к врачу из-за отека носа. Врач осмотрел ее, обнаружив пиявку в левой ноздре, извлек ее пинцетом, передает Korrespondent.
Врач предположил, что паразит был куда меньше, когда пробрался в нос. По его словам, пиявка провела внутри девочки около месяца. После извлечения паразита отек спал, доктор не ожидает каких-либо осложнений.