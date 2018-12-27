В Эстонии свирепствует грипп: резко выросло число заболевших

На прошлой неделе из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 3850 человек, из которых почти половина — дети, сообщает Департамент здоровья.

Сравнивая с результатами второй недели декабря количество обратившихся к врачу выросло на 700 человек, также значительно выросло число лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом. Если в период с 10 по 16 декабря было лабораторно подтверждено 24 случая заболевания гриппом, на прошлой неделе их было уже более 90 случаев. С начала сезона преобладает вирус гриппа А.

Департамент обращает внимание на тот факт, что в большинстве случаев грипп переносится легко, с небольшой температурой и без особых симптомов. Но переносящий грипп на ногах человек может заразить вирусом людей из группы риска, для которых заболевание гриппом может быть опасным для жизни. Поэтому департамент рекомендует при симптомах гриппа или даже при наличии всего одного симптома (кашель, боли в горле, насморк) не посещать находящихся в больнице близких и семьи, где есть маленькие дети или живут хронические больные и пожилые люди.