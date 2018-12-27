Сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Диетолог сообщила, что при употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе имеются аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены, предупреждает МедикФорум.

«Если аллергических реакций в анамнезе не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня килограмма», - заметила Стародубова на пресс-конференции.

Слишком активное употребление мандаринов может оказаться вредным для самочувствия людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки.

Также мандарины не следует употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.