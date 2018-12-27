Фонд лечения рака спрашивает, Больничная касса отвечает: действительно ли лечение некоторых пациентов не оправдывает затраты?

Сколько денег в этом году Касса потратила на лечение больных онкологией?

Данные 2018 года пока еще не обработаны, есть статистика за 11 месяцев года. Общие расходы на помощь врачей-специалистов в области онкологии составили 108 млн евро. Из этой суммы 28 млн евро ушли на лечение пациентов в больницах и 20 млн евро – на компенсацию лекарств, продаваемых по скидкам. Важен тот факт, что в случае онкологии пациент получает лекарства в аптеке со 100% -ой скидкой и платит только 2,5 евро за рецепт.

Сколько пациентов в этом году лечатся от рака за счет БК?

Примерно 50 000 человек.

Какие новые лекарства от рака в 2019 году будут добавлены в список препаратов, которые компенсирует БК?

С 1 января 2019 года в список компенсируемых лекарств добавятся семь препаратов. В них нуждаются примерно 200 пациентов, стоимость лекарств составит 3,3 млн евро в год. С нового года застрахованным пациентам будут доступны лекарства от рака легких, рака костного мозга, опухолей желудка и пищевода, опухолей почек, рака лимфатической системы, а также от лейкемии.

В текущем году Фонд лечения рака выделяет на покупку лекарств от рака 2,5-3 млн евро. БК тратит на них 48 млн евро. Получается, уже сейчас больше 5%, а скоро их будет 10%, трат на лечение рака покрывается из средств жертвователей?

Инвестированные Больничной кассой в лечение онкологии 156 млн евро составляют 98% от всех средств, которые тратятся на борьбу с раком в Эстонии. Благотворительность покрывает примерно 2%. Это замечательно, что в Эстонии живет много людей, которые готовы помогать в борьбе с онкологией.

Хочется подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев БК полностью оплачивает счета за лечение пациентов. Случаи, когда БК не компенсирует лекарства или прекращает их компенсацию, связаны с тем, что болезнь была обнаружена слишком поздно или лечение длится слишком долго и врачи приходят к заключению, что препараты не имеют эффекта на данную стадию или форму рака.

Это решение исходит из диагноза консилиума, его не принимают только работники БК. Благотворительные фонды приходят на помощь именно в таких случаях – на рынок может выйти новое лекарство, которое, возможно, даст надежду и продлит жизнь пациента.

Если БК поддерживает 50 000 пациентов, то фонд в этом году помог 250 пациентам – это 0,5% от объема БК. Фонд, исходя из диагноза, предлагает меньшему числу людей более дорогое лечение, чем БК. В сумме получается, что фонд тратит больше на меньшее число людей.