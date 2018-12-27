Фонд лечения рака спрашивает, Больничная касса отвечает: действительно ли лечение некоторых пациентов не оправдывает затраты?

Фонд лечения рака задал Больничной кассе вопросы, ответы на которые могли бы помочь людям лучше понимать, почему государство делает тот или иной выбор, а также выяснить роль жертвователей в эстонском здравоохранении. На вопросы ответила пресс-служба Больничной кассы (БК).
Сколько денег в этом году Касса потратила на лечение больных онкологией?
Данные 2018 года пока еще не обработаны, есть статистика за 11 месяцев года. Общие расходы на помощь врачей-специалистов в области онкологии составили 108 млн евро. Из этой суммы 28 млн евро ушли на лечение пациентов в больницах и 20 млн евро – на компенсацию лекарств, продаваемых по скидкам. Важен тот факт, что в случае онкологии пациент получает лекарства в аптеке со 100% -ой скидкой и платит только 2,5 евро за рецепт.
Сколько пациентов в этом году лечатся от рака за счет БК?
Примерно 50 000 человек.
Какие новые лекарства от рака в 2019 году будут добавлены в список препаратов, которые компенсирует БК?
С 1 января 2019 года в список компенсируемых лекарств добавятся семь препаратов. В них нуждаются примерно 200 пациентов, стоимость лекарств составит 3,3 млн евро в год. С нового года застрахованным пациентам будут доступны лекарства от рака легких, рака костного мозга, опухолей желудка и пищевода, опухолей почек, рака лимфатической системы, а также от лейкемии.
В текущем году Фонд лечения рака выделяет на покупку лекарств от рака 2,5-3 млн евро. БК тратит на них 48 млн евро. Получается, уже сейчас больше 5%, а скоро их будет 10%, трат на лечение рака покрывается из средств жертвователей?
Инвестированные Больничной кассой в лечение онкологии 156 млн евро составляют 98% от всех средств, которые тратятся на борьбу с раком в Эстонии. Благотворительность покрывает примерно 2%. Это замечательно, что в Эстонии живет много людей, которые готовы помогать в борьбе с онкологией.
Хочется подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев БК полностью оплачивает счета за лечение пациентов. Случаи, когда БК не компенсирует лекарства или прекращает их компенсацию, связаны с тем, что болезнь была обнаружена слишком поздно или лечение длится слишком долго и врачи приходят к заключению, что препараты не имеют эффекта на данную стадию или форму рака.
Это решение исходит из диагноза консилиума, его не принимают только работники БК. Благотворительные фонды приходят на помощь именно в таких случаях – на рынок может выйти новое лекарство, которое, возможно, даст надежду и продлит жизнь пациента.
Если БК поддерживает 50 000 пациентов, то фонд в этом году помог 250 пациентам – это 0,5% от объема БК. Фонд, исходя из диагноза, предлагает меньшему числу людей более дорогое лечение, чем БК. В сумме получается, что фонд тратит больше на меньшее число людей.
И здесь мы неизбежно приходим к вопросу стоимости лекарств. БК ограничена в средствах на лечение. Лечебная комиссия дает нам суммы, в рамках которых должны оставаться цены на покупаемые лекарства. Нам дано ясное предписание о клинических испытаниях препаратов, то есть его эффективность должна быть научно доказана, лекарство должно или излечивать пациента, или значительно улучшать качество его жизни. В то же время фонд свободен в покупке дорогих, новых или не достаточно изученных лекарств.
Работающие благодаря пожертвованиям благотворительные фонды есть не только в Эстонии, они работают и помогают в лечении людям по всему миру.
БК очень ценит работу и вклад Фонда лечения рака, не только за пожертвования, но и за работу по распространению информации об онкологии. БК и фонд – хороший пример того, как государство и общество могут разными способами сделать вклад в решение проблемы, мы считаем фонд нашим партнером, который идет к той же цели, что и мы – оказанию помощи людям.
Одним из факторов оценки лекарств является их рентабельность. Неужели в Эстонии до сих пор не оправдывает затрат жизнь человека, цена которой не превышает 40 000 евро в год (это стоимость лечения, которое поддерживает полноценную жизнь пациента) или что-то изменилось в области подсчета рентабельности?
Расходы – это не то слово, которое используют в отношении человеческой жизни. Никогда. Пожалуйста, не используйте его и вы, это неправильно. Понятие рентабельности используют в отношении лекарств, оно дает ответ на вопрос о том, достигает ли оно цели, излечивая или увеличивая жизнь человека. Это слово сеет злобу в обществе, несправедливо использовать его в отношении здравоохранения, за которое мы все платим.
Кошелек Кассы кажется большим и бездонным, но на самом деле тут можно провести четкую параллель с семьей. Семья должна инвестировать в хозяйственные расходы, транспорт, образование членов семьи, здоровье, питание, развлечения. Все эти необходимые для жизни вещи имеются в разных ценовых категориях, и семья должна сделать выбор в рамках своего бюджета.
Если ребенок хочет учиться в университете, он может выбрать государственный вуз или частный, место со стипендией в заграничном университете или без стипендии в США, учеба в котором стоит, например, 250 000 евро в год.
Самый дорогой вуз может дать лучшее образование и контакты, но если у семьи нет средств, нужно смотреть, можно ли взять эти деньги из другой статьи бюджета – из средств на обучение другого ребенка или за счет продажи дома. Или можно решить, что этот вариант слишком дорогой и нужно выбрать государственный университет.
Подобный выбор иногда встает и в случае, если пожилых членов семьи нужно определить в дом призрения – выбрать частное заведение с отличными условиями или обычный государственный дом, в котором к тому же длинная очередь на место. При скромных финансовых возможностях нужно подумать, за счет чего эта инвестиция может быть сделана.