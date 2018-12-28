Найден эффективный способ побороть старение мозга

Исследователи изучили генетически модифицированных мушек, которые являются животной моделью болезни Альцгеймера. В клетках их мозга производятся белки бета-амилоиды, которые, как считается, играют ключевую роль в развитии нейродегенеративного заболевания, пишет lenta.ru.

В мозге людей бета-амилоиды образуют бляшки, вызывающие гибель клеток. У мушек наблюдаются симптомы, схожие с признаками деменции у людей, в том числе потеря долговременной памяти, проблемы с координацией движения и ускоренное старение нервной ткани.

Исследователи проверили, гибнут ли нейроны сами по себе или их смерть обусловлена присутствием рядом с ними более здоровых клеток, которые начинают успешно конкурировать. В последнем случае происходит «контроль качества» клеток, который позволяет выживать более устойчивым нейронам. Удаление плохих клеток является естественным способом самообновления организма, который тормозит процесс старения. Тогда похожая гибель клеток может противодействовать прогрессированию слабоумия.